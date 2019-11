Online le immagini dei primi tre episodi di Pokémon

Dopo la conferma sui due protagonisti di Pokémon, i fan di uno dei franchise più famosi al mondo saranno entusiasti di vedere le immagini inedite prese dalle prime tre puntate della nuova serie, che ricordiamo fungerà da reboot della saga.

Conosciuta per adesso come "Pocket Monster", l'opera ci mostrerà il viaggio di Ash Ketchum insieme all'amico Gou, mentre i due andranno alla ricerca di nuovi mostriciattoli da prendere e nel caso del secondo un modo per catturare il leggendario Mew. Nel frattempo i due account twitter YonkouProductions e Serebii.net hanno permesso a tutti gli appassionati di dare un guardo alle prime immagini dei tre episodi che daranno il via alla serie, che è pronta a far ricominciare il viaggio del celebre allenatore di Pokémon.

La puntata di apertura si intitolerà "The Birth of Pikachu" e come si può immaginare dal titolo, racconterà la vita della mascotte della serie prima del suo incontro con Ash. Ricordiamo che l'opera sarà trasmessa in Giappone a partire dal 17 novembre, mentre per ora non abbiamo ancora notizie di un'eventuale messa in onda in Italia.

Non sono ancora finite le novità per gli appassionati del celebre videogioco Nintendo: in occasione dell'uscita di Spada e Scudo, sarà possibile trovare in edicola un nuovo manga dei Pokémon, ambientato a Galar e in uscita il prossimo 21 novembre.