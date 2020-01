Online la key visual del divertente anime Zashiki-Warashi no Tatami-chan

Tutti gli appassionati di anime sono in attesa di conoscere altre informazioni riguardo l'anime prodotto da Hideo Kojima, ma le opere originali in arrivo dal Giappone non sono finite, in quanto è possibile vedere la prima key visual di Zashiki-Warashi no Tatami-chan.

Potete vedere l'immagine in calce alla notizia, l'opera ideata da Rensuke Oshikiri si è subito distinta per il suo look originale e per la trama, nel corso delle puntate infatti faremo la conoscenza di Tatami-chan, un fantasma nativo della provincia di Iwate, trasferitosi a Tokyo dove ha conosciuto i suoi nuovi compagni di casa, umani ed esseri soprannaturali. Oltre alla difficile convivenza con i suoi coinquilini, Tatami-chan dovrà anche darsi da fare a cercare un lavoro, oltre a raccogliere soldi per le numerose spese casalinghe.

La commedia sarà prodotta dallo studio Zero-G, responsabile di opere quali "Grand Blue" e "Tsugumomo", per ora sono previste 12 puntate, ma potrebbero aumentare se la risposta del pubblico sarà favorevole. La prima stagione sarà disponibile il prossimo aprile, non sappiamo ancora se arriverà in Occidente, ma visto la campagna di raccolta fondi di successo non ci stupirebbe sapere che verrà distribuito anche oltre il territorio nipponico.

