Online il primo trailer di Hypnosis Mic, il primo anime interamente dedicato al mondo Rap

Il profilo Twitter ufficiale di Hypnosis Mic -Division Rap Battle- Rhyme Anima, l'opera multimediale di King Records dedicato al mondo rap, ha presentato nel corso della giornata odierna un progetto anime dedicato alla serie. Qui sopra potete dare un'occhiata al trailer ufficiale, mentre in calce è visibile la prima key visual.

Come anticipatovi nel paragrafo precedente, Hypnosis Mic è un progetto a 360 gradi ideato da King Records, in cui alcuni doppiatori con innate doti canore si sfidano indossando i panni dei personaggi originali ideati dalla Software House Idea Factory. Ad oggi il progetto vanta un videogioco mobile distribuito nel 2018, un manga nato nel gennaio del 2019, due rappresentazioni teatrali e innumerevoli CD musicali distribuiti negli ultimi tre anni. RIAJ, equivalente nipponica della FIMI, ha certificato gli album con ben sei dischi d'oro, a dimostrazione della grande fama di cui gode il progetto in Giappone. Il manga, inoltre, si è piazzato al decimo posto nella classifica dei fumetti più venduti nel mese di ottobre 2019.

Katsumi Ono (Hataraki Man, Yu-Gi-Oh! 5D's, Girly Air Force) dirigere l'anime presso lo studio di animazione A-1 Pictures (Sword Art Online, Kaguya-sama: Love is War). Minako Shiba (Black Butler, Dakaichi) ha rielaborato il character design dei protagonisti, mentre Shin Yoshida (Yu-Gi-Oh! franchise, Zone of the Enders) si è occupato della sceneggiatura. L'anime debutterà in Giappone nel mese di luglio 2020.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Per anime un po' più recenti invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alle novità Crunchyroll per la stagione primaverile.