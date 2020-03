Online il trailer di 'Words Bubbling Up Like Cider', il film dall'autore di Cowboy Bebop

Mancano poco più di due mesi all'uscita di Words Bubbling Up Like Cider, il nuovo anime originale scritto da Dai Sato (Cowboy Bebop) e diretto da Kyohei Ishiguro (Bugie d'Aprile, Children of the Whales). Il film debutterà nei cinema giapponesi il 15 maggio 2020 ed oggi, il sito ufficiale di Flying Dog ha deciso di condividere un nuovo trailer.

In cima all'articolo potete vedere la clip, in cui vengono mostrati alcuni spezzoni tratti dal primo incontro tra Cherry e Smile, i due protagonisti della pellicola. In calce è invece disponibile la seconda Key Visual ufficiale, in cui viene confermato il periodo di uscita nelle sale nipponiche.

La sinossi del lungometraggio, rivelata pochi mesi fa dal sito ufficiale, recita quanto segue: "Un giorno d'estate, un diciassettenne tremendamente riservato e una sua coetanea con indosso una maschera si incontrano in un centro commerciale. Cider Kotoba racconta la storia di Cherry e Smile, due ragazzi che si avvicinano l'un altro con le parole e la musica".

Il team al lavoro sulla pellicola include alcuni dei nomi più importanti nell'attuale panorama dell'animazione giapponese. Il sopracitato Kyohei Ishiguro ha diretto l'anime presso gli studi di animazione Signal.MD e Sublimation, basandosi sulla sceneggiatura scritta dal maestro Dai Sato. Yukiko Aikei (Code Geass: Lelouch of the Rebellion, Naruto Shippuden, Bugie d'Aprile) si è occupata del character design originale mentre il compositore Kensuke Ushio (Devilman Crybaby, A Silent Voice, Space Dandy) ha curato la colonna sonora.

E voi cosa ne pensate? Vi intriga questa nuova pellicola? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui invece vi foste persi l'ultimo lavoro di Ishiguro poi, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Children of the Whales.