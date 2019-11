Online il trailer di X-Men: New Mutants, nuova serie di Jonathan Hickman

Mentre in Italia Panini Comics pubblicherà X-Men: House of X, i fan statunitensi dei mutanti Marvel si preparano a leggere una nuova opera scritta da Jonathan Hickman: stiamo parlando dell'attesa serie New Mutans, che cambierà per sempre il mondo degli X-Men.

Come potete vedere nel video presente in calce alla notizia, a presentare la nuova collana ci pensano alcuni nomi di peso del mondo dei comics americani: stiamo parlando di C.B. Cebulski, Editor-in-Chief della Marvel, Jordan White, direttore responsabile degli X-Men e lo scrittore Ed Brisson. Ecco le parole con cui Jordan White decide di descrivere questo volume: "Rod Reis si è occupato dei disegni. Sono bellissimi, ricordano le vecchie opere di Bill Sienkiewicz, ma sono nel suo solito stile e sono veramente stupendi", anche Cebulski rincara la dose: "È un manifesto dei mutanti che non vi potete assolutamente perdere". Il primo numero è appena stato pubblicato, con un secondo che sarà disponibile a partire dal prossimo 27 novembre.

Oltre ai disegni dell'artista Reis, nella serie troveremo la storia scritta da Hickman e Brisson, che mostrerà a tutti gli appassionati gli sforzi dei mutanti per recuperare Sam, detto Cannonball, Guthrie, sperduto nello spazio. Ma le buone notizie per tutti i fan delle avventure di Charles Xavier, Ciclope e Wolverine non sono ancora finite: a febbraio sarà pubblicata la serie Giant-Size X-Men, con protagoniste Emma Frost e Jean Grey.