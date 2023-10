Onmyōji: il nuovo trailer di Netflix anticipa la sigla di Ling Tosite Sigur

Netflix ha rilasciato un trailer sottotitolato in italiano per il nuovo adattamento anime dei romanzi della serie Onmyōji di Baku Yumemakura. Il video rivela e anticipa la sigla di Ling Tosite Sigure.

Dopo il trailer di Netflix per il nuovo live action di Yu Yu Hakusho, la media company ha annunciato che il nuovo anime tratto dai racconti di Yumemakura uscirà in tutto il mondo il 28 novembre.

La storia racconta le vicende del protagonista Minamoto Hiromasa, un musicista di corte che visita la residenza degli onmyoji ufficiali nella speranza di risolvere il mistero dei demoni che imperversano in città. Qui incontra Abe Seimei, un grande onmyoji circondato da un'aura ultraterrena. I due si alleano per combattere i demoni e proteggere la città.

I protagonisti dell'anime sono Kenji Hamada nel ruolo del principe imperiale Atsumi, Yui Ishikawa nel ruolo di Tsuyuko, Daisuke Namikawa nel ruolo di Abe Seimei, Shintarō Asanuma nel ruolo di Minamoto Hiromasa, Rina Satou nel ruolo di Ashiya Doman e Daisuke Kishio nel ruolo di Kamo Yasunori. Soubi Yamamoto dirigerà l'anime, mentre Natsu Hashimoto e Yuiko Katō scriveranno le sceneggiature. Marvy Jack sarà il produttore.

Yumemakura ha scritto per la prima volta Onmyoji come una serie di racconti nel 1986. Ha poi scritto tre romanzi interi per il franchise, dal 2000 al 2008, i quali hanno ispirato due pellicole live action chiamate Onmyōji e Onmyōji II nel 2001 e nel 2003. Netflix aveva già rilasciato un live action dal titolo The Yin Yang master, ispirato dai racconti di Yumemakura.

L'annuncio dell'adattamento anime di Onmyōji ha suscitato grande entusiasmo tra i fan del franchise, che sperano il 28 Novembre arrivi al più presto.