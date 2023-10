Onmyoji: il nuovo anime di Netflix si mostra con trailer e key visual, ecco le sigle

Il servizio di streaming Netflix ha rivelato alcuni importanti dettagli sul nuovo anime in uscita. Onmyoji è l'adattamento anime della serie di romanzi omonimi scritta dall'autore Baku Yumemakura, acclamato in tutto il mondo per le sue opere di fantascienza e 'avventura.

L'ultimo trailer, pubblicato dal canale ufficiale di Netflix, mostra la sigla di chiusura della serie. Il video in questione regala un primo sguardo all'adattamento animato, dalla regia di Sobi Yamamoto della CoMix Wave Films e dalla sceneggiatura di Natsu Hashimoto e Yuiko Kato.

Non solo, la nota piattaforma streaming ha anche rilasciato una nuova key visual che svela la data d'uscita dell'anime, prevista per martedì 28 novembre in tutto il mondo. Il primo trailer di Onmyoji ha anticipato la sigla eseguita dalla talentuosa band Ling Tosite Sigure.

E' la prima volta che i romanzi soprannaturali ambientati nel periodo Heian di Baku Yumemakura diventano una serie anime e la curiosità è alle stelle. La serie è ambientata in un'antica Kyoto, nella quale il nipote dell'imperatore Daigo, Minamoto Hiromasa, talentuoso musicista, visita la residenza degli onmyoji ufficiali, nella speranza di risolvere il mistero dei demoni che imperversano in città.

E' lì che fa la conoscenza del più grande degli onmyoji Abe Seimei, tuttavia non ha alcuna intenzione di aiutare Hiromasa. Riuscirà il nostro protagonista a sconfiggere questi potenti demoni? Di seguito è presente il catalogo anime di Netflix di ottobre 2023.