Onmyoji: il nuovo anime tratto dai romanzi di Yumemakura si mostra in una clip speciale

In vista della Netflix Geeked Week di quest'anno, sono arrivate numerose notizie di nuove serie in arrivo. Fra queste, sono stati rivelati alcuni nuovi dettagli per Onmyoji, l'anime tratto dai romanzi di Baku Yumemakura, pubblicati nel 1988 come una serie di racconti.

Nel 1993, questo racconto ha ricevuto un adattamento manga durato fino a pochi anni fa, al 2017. Ad occuparsi dell'animazione è lo Studio Marvy Jack, spesso assistente all'animazione di alcuni anime popolari come Fairy Tail, Zero no Tsukaima e altri.

Mancano pochi giorni al debutto di Onmyoji su Netflix. Infatti, la serie è in arrivo il 28 novembre. Ecco come descriva la nota piattaforma streaming quest'anime: "Nell'enclave dorata della corte imperiale, Minamoto Hiromasa fa amicizia con il mistico Abe Seimei, risolvendo casi complicati che emergono dal regno demoniaco". Per i più interessanti, negli scorsi giorni sono stati svelati diversi dettagli su key visual, trailer e trama di Onmyoji. Ecco tutto ciò che sappiamo su questa serie!

In un nuovo comunicato stampa, la band Ling Tosite Sigure che ha realizzato la sigla di Onmyoji ha discusso della creazione di canzoni per la nuova serie anime. Ecco le loro parole: "Tutte le emozioni che entrano nella creazione di musica, parole e tutto il resto nel mondo provengono effettivamente da noi? Come possiamo riempire il vuoto e come viene riempito? Abbiamo adornato il confine tra libertà e schiavitù con una "maledizione" molto affascinante. Speriamo che sia stata anche una miracolosa 'maledizione' del destino quella che ha portato il regista Sobi Yamamoto ad ascoltare Ling Tosite Sigure e a sceglierci."