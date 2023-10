Onora i tuoi personaggi morti negli anime: è virale questo altare buddista

Non è mai facile dire addio ad un personaggio a cui eravamo affezionati, che si tratti di un film, di un libro o, in questo caso, di un anime. Alcune morti sono state così strazianti che ci hanno rubato qualche lacrima, ma adesso un'azienda ha trovato un modo per onorare sempre i nostri personaggi preferiti

Come da tradizione nella cultura buddista, i morti vengono onorati sempre con un altarino esposto nelle proprie case. Lì tutti gli ospiti possono porgere le loro preghiere ai defunti ed essere rimembrati per sempre.

Allo stesso modo, l'azienda Hasegawa ha pensato di creare un altarino pensato per esporre tutte le foto e, perché no, le action figure dei personaggi degli anime ormai caduti. Con il costo di 13.750 yen, circa 92 euro, è possibile portarsi a casa un meraviglioso Altare Oshi con dimensioni ridotte, decorato con luci LED e con alcuni ripiani aggiuntivi per aggiungere più personaggi sullo stesso altare.

Ad alcuni potrebbe sembrare una sciocchezza, ma questo prodotto è andato immediatamente virale sui social. Questo meraviglioso altare può essere utilizzato anche semplicemente per commemorare il proprio personaggio preferito, come viene mostrato nella foto in calce all'articolo che presenta una piccola Nezuko di Demon Slayer.

Se stavate immaginando di acquistare questo pezzo, purtroppo l'azienda non offre spedizioni internazionali, ma è molto probabile che, vista l'alta richiesta, l'altarino potrebbe arrivare anche all'estero. E voi, cosa ne pensate di questo prodotto? Lo acquistereste mai per la vostra collezione anime?