Onyx Equinox si mostra in un nuovo trailer, l'autrice: "Aspettatevi una storia per adulti"

Onyx Equinox, il quinto degli otto Crunchyroll Originals in arrivo tra il 2020 e il 2021, si è recentemente mostrato in un nuovo video con i sottotitoli in italiano, confermando la data d'uscita fissata per il prossimo 21 novembre. La preview mostra Izel, il protagonista, alle prese con delle terrificanti creature a caccia di umani.

In occasione dell'uscita del trailer, la sceneggiatrice e regista dell'anime Sofia Alexander ha dichiarato quanto segue: "Gli spettatori di Crunchyroll possono aspettarsi una storia per adulti da Onyx Equinox, sia per quanto concerne ciò che succederà a schermo che per i temi toccati e la profondità della storia. Seguiremo insieme il viaggio di Izel, un ragazzo costretto a salvare un mondo in cui non crede, mentre lotta con l'oscurità e con i suoi demoni interiori".

L'anime rappresenta l'ennesima opera nata dalla collaborazione tra Crunchyroll e Webtoon, rivelatasi finora decisamente proficua. La sinossi della serie recita quanto segue: "Un giovane ragazzo azteco viene salvato da morte certa grazie all'intervento degli dei, e viene scelto per agire come "Campione dell'umanità". Costretto a mettere da parte la sua apatia nei confronti dei propri simili e a dimostrare il potenziale dell'umanità stessa, il ragazzo intraprenderà un incredibile viaggio attraverso la Mesoamerica antica".

E voi cosa ne pensate? Vi intriga questo trailer? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste saperne di più sull'anime, invece, vi rimandiamo al primo trailer di Onyx Equinox pubblicato sulle nostre pagine il mese scorso.