Onyx Equinox è il nuovo anime originale Crunchyroll, trailer e data d'uscita in Italia

Finalmente ci siamo, il quinto degli otto Crunchyroll Originals presentati lo scorso 25 febbraio ha una data d'uscita, svelata poche ore fa dal pazzesco trailer visibile qui sopra. Onyx Equinox, questo il titolo dell'anime originale creato da Sofia Alexander, debutterà il 21 novembre in tutto il mondo con un inaspettato doppiaggio inglese.

Per il momento non sono state rivelate informazioni sullo staff che ha lavorato sul prodotto, nato dalla partnership tra Crunchyroll e Webtoon. Il sito streaming ha presentato, tuttavia, il cast di doppiatori al completo (che potete consultare tramite il link reperibile in calce), affermando che ad indossare i panni del protagonista Izel sarà Olivia Brown, la cui voce è stata ritenuta più adatta per interpretare un personaggio maschile molto giovane.

La sinossi dell'anime recita quanto segue: "Un giovane ragazzo azteco viene salvato da morte certa grazie all'intervento degli dei, e viene scelto per agire come "Campione dell'umanità". Costretto a mettere da parte la sua apatia nei confronti dei propri simili e a dimostrare il potenziale dell'umanità stessa, il ragazzo intraprenderà un incredibile viaggio attraverso la Mesoamerica antica".

Per il momento il materiale a nostra disposizione è limitato al trailer sottotitolato visibile in cima alla news e alla prima Key Visual, ammirabile in calce. Come riportato nel primo paragrafo, Crunchyroll ha annunciato che la serie debutterà in tutti i Paesi in cui il servizio streaming è attivo il 21 novembre 2020, e che oltre alla lingua inglese sarà disponibile il doppiaggio in spagnolo, portoghese, francese e tedesco.

Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che nello stesso periodo, ovvero nel mese di novembre 2020, debutterà Kimi wa Kanata, il nuovo film originale di Digital Network Animation.