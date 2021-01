L'opening Black Clover e lo spoiler di Noelle: rivelata la bellissima forma inedita

Ogni qualvolta arriva una nuova opening in uno degli anime più popolari, si nota subito di come la produzione calchi la mano sugli spoiler relativi a fatti che ancora devono arrivare negli episodi. Recentemente è accaduta una cosa simile a Black Clover, anime che ha portato con sé l'opening 13 Grandeur che ha mandato in visibilio i fan.

Alcuni spettatori non notano tanti rimandi alle avventure già narrate nel manga, mentre altri studiano ogni piccolo dettaglio. Ciò è accaduto naturalmente anche in occasione dell'opening 13 di Black Clover con tanti spettatori che hanno visto ogni singolo rimando agli eventi del manga. Tra gli inediti poteri di Asta e la presentazione dei cattivi di turno, c'è stato spazio anche per Noelle Silva.

La bella protagonista femminile di Black Clover ha fatto risaltare più volte la sua magia grazie a forme da battaglia ispirate a figure mitologiche e leggendarie, e in questa nuova opening non fa eccezione. Come si può vedere nello screen in basso catturato dalla nuova opening, Noelle manifesterà una nuova forma che la farà trasformare in sirena.

I poteri che avrà durante questa trasformazione ovviamente non sono ancora conosciuti e dovremo sicuramente attendere qualche episodio prima di vederli, dato che siamo solo agli inizi della nuova fase dell'anime.