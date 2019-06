L'opening de l'Attacco dei Giganti spoilera ancora una volta un colpo di scena su Armin

L'ultimo episodio de l'Attacco dei Giganti ha visto l'avvenimento di un evento molto importante che ha riguardato il personaggio di Armin. Tuttavia, pare che il plot twist legato al piccolo stratega fosse già stato anticipato nella opening, ancora una volta.

Nell'ultimo episodio, infatti, abbiamo visto la resurrezione di Armin, insieme alla sua conseguente trasformazione nel Gigante Colossale e, purtroppo, la morte del comandante Erwin. La sigla d'apertura sembra aver anticipato il primo evento settimane fa. All'interno di essa, infatti, possiamo notare con un sguardo attento il volto del Titano sovrapporsi a quello di Armin. Una sequenza che vista prima del precedente episodio non risulta molto sensata, ma alla luce degli ultimi avvenimenti è chiaro che i produttori dell'anime abbiano scelto di inserirla per stuzzicare i fan più attenti.

Non è la prima volta che Wit Studio anticipa nella opening dei colpi di scena importanti, dato che anche la morte di Armin era stata ampiamente anticipata nella sigla con una sequenza di immagini repentina che mostrava il cadavere del ragazzo. Nell'ultima puntata, fortunatamente Armin è tornato in vita, in un episodio dal carattere emozionale molto forte, che ha visto i membri dell'Armata Ricognitiva scontrarsi tra di loro per decidere a chi dovesse andare l'iniezione del Gigante.

A prendere la decisione finale è stato Levi, che ha preferito ridare la vita ad Armin in un momento emotivamente molto forte per il guerriero, che ha dovuto ragionare a mente fredda scegliendo il bene comune anziché la sua amicizia con Erwin. La preview della prossima puntata ci mostra la cantina degli Jaeger, e potremmo essere vicini ad un nuovo colpo di scena.