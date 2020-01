Ecco l'opening e l'ending theme della quarta stagione di Haikyu!!

La quarta stagione di Haikyu è arrivata! Seppur divisa in due parti, la prima prevista per il periodo gennaio-marzo 2020, la seconda invece arriverà nel periodo estivo dello stesso anno. Naturalmente con l'annuncio di una nuova stagione son arrivati i nuovi character design e di recente sono state pubblicate anche le nuove opening ed ending.

La nuova opening theme, che potete trovare in fondo alla pagina, si intitola "PHOENIX" ed è eseguita dai Burnout Syndromes, gruppo rock giapponese che ha già partecipato alla realizzazione delle OST delle precedenti stagioni.

Al fianco della splendida opening, in cui metaforicamente viene presentata la volontà di Shoyo Hinata e dei suoi compagni di voler proseguire il loro cammino tra le stelle della pallavolo, si trova anche la nuova ending, dal titolo Kessen Spirit, cantata da CHiCO e gli HoneyWorks, famosi per aver collaborato all'ending 33 di Naruto Shippuden. Potete trovare il video nel post condiviso dall'utente @Haikyu_EN, in calce alla notizia.

Probabilmente entrambi i video saranno presenti nei 12 episodi della seconda parte della quarta stagione. La preparazione per il Torneo Nazionale è già cominciata, dato che Haikyu!! To The Top è disponibile da ieri sul sito di Crunchyroll, e dopo una pausa che partirà dal mese di marzo, la serie dovrebbe riprendere nel mese di luglio 2020.