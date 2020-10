L'opening Gurenge di Demon Slayer diventa una cover K-POP col gruppo N.Flying

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è stato un fenomeno in tanti campi, e uno di quelli in cui si è distinto è quello musicale. L'opening dell'anime è stata realizzata dalla cantante LiSA che grazie alla canzone "Gurenge" ha infranto tantissimi record. Download e premi a non finire che hanno valso quindi alla canzone un'enorme popolarità.

La bravura di LiSA, la bellezza della canzone Gurenge e la popolarità di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba hanno creato quindi un successo esplosivo e ciò ha valso la creazione di diverse cover. Queste non sono state solo amatoriali, ma anche diversi esponenti del mondo musicale occidentale si sono concentrati su Gurenge. Un esempio è l'ex chitarrista dei Megadeth che ha per l'appunto dedicato una cover all'opening di Demon Slayer.

Un'altra cover spuntata negli scorsi giorni è quella del gruppo K-POP N.Flying. La band attiva dal 2013 ha pubblicato su Youtube la sua versione di Gurenge, che potete osservare in alto alla notizia. Nel giro di una settimana ha raggiunto e superato le 250.000 visualizzazioni ed è ancora in crescita. Sicuramente arriveranno ancora altre cover per l'eccellente canzone di LiSA. Voi avete trovato una cover dell'opening di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba migliore dell'originale oppure quella non si batte?