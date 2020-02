L'opening di My Hero Academia 4 subisce dei cambiamenti

Dall'episodio 15, la stagione 4 di My Hero Academia ha introdotto nuove sigle. La opening passa da Polaris dei Blue Encount a Starmaker dei Kana-Boon, mentre l'ending da Koukai no Uta di Sayuri a Shout Baby dei Ryokuoushoku Shakai. In questo modo, i fan sono stati accolti nel nuovo arco narrativo di My Hero Academia che ora entra nel vivo.

Ma a pochi episodi dall'esordio, l'opening dei Kana-Boon di My Hero Academia 4 viene già modificata in alcuni frame. Tra i secondi 25 e 30 del video della sigla d'apertura si intravede Kyoka Jiro alle prese con la scrittura di una canzone con un'espressione seria in volto. Jiro viene modificata nell'episodio 18 andato in onda lo scorso sabato e nell'immagine in calce potete confrontare i vari dettagli.

Il fan Kyuadam ha postato su Reddit i due frame a confronto, con quello in alto più nuovo mentre quello in basso la versione vecchia. Se precedentemente Jiro sembrava concentrata, con tratti spigolosi per il volto, adesso la ragazza ha aggiunto un'espressione un po' più svilita arrotondando le linee facciali. Non sono state solo queste le differenze perché altri fan hanno notato, nel nuovo frame, la scomparsa di tante ombre intorno alla catenina sul collo e al polso, oltre che alla modifica del collo stesso e dei tratti delle clavicole.

Se il cambio di espressione di Jiro è stato apprezzato, lo stesso non si può dire per questi ultimi dettagli mancanti ma che probabilmente non sono stati aggiunti dalla produzione di My Hero Academia per velocizzare la creazione dell'animazione. My Hero Academia 4 tornerà con l'episodio 19 sabato sera su VVVVID, intanto non perdetevi la nostra recensione su My Hero Academia 4x18 che introduce a pieno titolo il nuovo villain Gentle.