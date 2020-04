Ecco l'opening della nuova serie Digimon Adventure: Psi!

Mentre aspettiamo che il primo episodio di Digimon Adventure: Psi venga reso disponibile su Crunchyroll Italia, alcuni fan hanno condiviso sui social la nuova, bellissima opening, che conquisterà sicuramente i cuori degli appassionati del brand.

Nei giorni scorsi abbiamo anche parlato di un particolare video promozionale, diffuso dall'emittente Fuji TV, in cui è stato mostrato quello che sembra essere un nuovo processo evolutivo, differente da quanto visto nella serie originale.

La prima serie anime di Digimon, creata da Akiyoshi Hongo, ha compiuto proprio nel mese scorso 20 anni dalla sua pubblicazione, commemorati anche da un simpatico sketch di Kenji Watanabe, l'artista dietro numerosi design dei mostriciattoli digitali.

L'utente @Kirari_star ha condiviso su Twitter il post che trovate in calce alla notizia, dove viene presentata l'opening della nuova serie. Ritroviamo naturalmente diverse sequenze in cui sono presenti Tai e Agumon, come avvenuto per il trailer di lancio della serie, e a partire da metà video vengono mostrati anche, con buone animazioni, gli altri Digiprescelti e gli stadi evolutivi di Agumon, Gabumon e Biyomon, per elencarne solo alcuni.

Bisognerà vedere se i risultati di una serie così importante saranno accolti positivamente dalla community del franchise, che rimane molto apprezzato e seguito ancora oggi, tuttavia già dall'opening emergono particolari attenzioni alle animazioni e alla resa delle evoluzioni di Digimon.