Opening di Smile Down the Runway: pubblicato il video di presentazione

È iniziata la stagione invernale per gli anime, in cui stanno continuando tanti titoli importanti dal periodo precedente come My Hero Academia stagione 4. Non mancano però anche le opere nuove, come Smile Down the Runway, tratto dall'omonimo manga pubblicato su Weekly Shonen Magazine. L'esordio di Smile Down the Runway è avvenuto il 10 gennaio.

Il primo episodio ha naturalmente incluso anche la sigla di apertura, di cui già si avevano informazioni da diverse settimane. Amy Sakaguchi ha preparato per Smile Down the Runway l'opening "Lion", presentata in un video che potete vedere in alto della durata di 1:30 per la versione ridotta.

Così come per l'opera, anche il tema principale del video ruota intorno alla passerella per le sfilate, elemento che accomuna i due protagonisti del manga di Kotoba Inoya. Chiyuki Fujito e Ikuto Tsumura decidono di avventurarsi verso questo sogno insieme, facendo i passi rispettivamente nel mondo delle modelle e nel mondo degli stilisti.

L'opening non manca di mostrare tutto ciò che devono sopportare i ragazzi, dalla fatica degli allenamenti alla tristezza del sapere della difficoltà del loro obiettivo. Non mancano però di farsi coraggio a vicenda.

Smile Down the Runway sarà composto da 12 episodi a cura dello studio Ezola, che adatteranno solo parte della storia ancora in corso sulla rivista shonen di Kodansha. Come andrà l'avventura nel mondo della moda di Chiyuki e Ikuto nell'anime di questa stagione?