L'Opening "Unravel" di Tokyo Ghoul, cantata tutta d'un fiato in live dal talentuoso TK

Quando si parla delle migliori Opening anime di tutti i tempi non si può non citare Unravel, il capolavoro del 2014 scritto e cantato da Toru "TK" Kitajima dei Ling Tosite Sigure. La traccia fa parlare di se da più di 5 anni e visto l'incredibile successo riscosso in termini di streaming, il cantautore ha deciso di fare un piccolo regalo ai fan.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata alla straordinaria performance dell'artista ai microfoni di THE FIRST TAKE, il celebre canale YouTube su cui vengono settimanalmente caricate delle performance live dei migliori cantanti giapponesi. In questo caso TK ha cantato su una base leggermente differente, riarrangiata con un sound più docile e composta unicamente da piano e violino.

Il format di THE FIRST TAKE richiede agli ospiti di cantare - ed eventualmente suonare - uno dei loro pezzi più famosi tutto d'un fiato, senza mix vocali e soprattutto senza commettere errori; non a caso, il motto del canale è "There is only one rule. One take only". Il canale YouTube è esploso dopo la performance di LiSA, ottenendo centinaia di migliaia di iscritti e quasi 60 milioni di visualizzazioni totali. Recentemente il format è tornato virale grazie alla performance di Avu-chan, che ha contato al microfono l'Opening "Kean" di Dororo.

