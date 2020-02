L'opera teatrale dedicata a The Rising of the Shield Hero si è mostrata in vari poster

L'epopea di The Rising of the Shield Hero ha saputo conquistare immediatamente milioni e milioni di fan, in particolare grazie a una serie animata che subito dopo la conclusione della prima stagione, ha visto la conferma ufficiale di due nuove stagioni largamente attese dai fan, il tutto affiancato da vari altri progetti.

In particolare, tra le diverse altre opere dedicate al franchise che vedranno la luce nel 2020 spicca, in particolare, un'opera teatrale di stampo "comedy" che dovrebbe giungere nei teatri giapponesi verso la fine di marzo, seppur al momento manchino ancora informazioni su una data d'uscita ufficiale. L'annuncio della produzione era stato fatto diversi mesi fa e aveva saputo guadagnarsi l'interesse del pubblico, sempre felice di poter scoprire nuove creazioni a tema The Rising of the Shield Hero.

Ebbene, nel corso di queste ultime ore, su Twitter sono stati pubblicati vari poster a tema pensati per pubblicizzare il tutto. Le immagini - di cui potete visionarne una direttamente a fondo news mentre le altre potete trovarle cliccando sulla fonte di questa notizia - sono tutte dedicate ai vari interpreti dei personaggi dell'opera vestiti di tutto punto per l'occasione.

Nel caso in cui foste interessati, vi ricordiamo inoltre che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione dell'anime The Rising of the Shield Hero.