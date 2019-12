L'opinione di Mamoru Oshii su Ghost In The Shell: SAC_2045

Uscito per la prima volta nel 1989, ad opera di Mamoru Oshii, Ghost In The Shell è stato uno dei manga più influenti di sempre .La storia narra della vicende del Maggiore Motoko Kusanagi e della Squadra 9 in lotta contro cyber-criminali in una Tokyo futuristica molto simile, come atmosfere e suggestioni, alle città di Blade Runner.

Il manga, che ha avuto grandissimo successo nel mondo ed ha ispirato moltissimi altri autori nel corso del tempo, ricevette uno splendido adattamento anime, nel 1995, per la regia dello stesso Oshii. A questo progetto sono poi seguiti altri film animati e perfino un live action hollywoodiano con protagonista Scarlett Johansson, nei panni di Motoko Kusanagi, che però non ebbe il successo sperato.

Il 23 ottobre scorso Netflix ha annunciato un nuovo adattamento dell'opera di Oshii, intitolata Ghost In The Shell: SAC_2045. L'utente di Twitter, OtakuCalendarJP ha condiviso le riflessioni del sensei Oshii sui servizi streaming. Il Maestro Oshii si è detto molto interessato a questi servizi, perchè hanno i soldi per poter creare buoni prodotti e che rispettano le idee dei creatori.

La nuov serie targata Netflix dovrebbe uscire nella primavera del prossimo anno e può contare sul character design di Ilya Kushinov che ha già lavorato a precedenti Ghost In The Shell.