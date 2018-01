Ora è ufficiale: l'anime di Kakegurui arriva su Netflix a febbraio!

ha annunciato in queste ore che il catalogo Anime della piattaforma streaming si arricchirà con una nuova serie: parliamo di, produzione animata ispirata all'omonimo manga di Homura Kawamoto e Toru Nomura. Scopriamo tutte le informazioni del caso su questo nuovo arrivo!

Kakegurui sbarcherà su Netflix il prossimo 1 febbraio: mentre in Giappone sono già state poste le basi per una seconda, la prima stagione ispirata a una parte del manga si comporrà di 12 episodi e arriva sulla piattaforma streaming dopo la messa in onda in Giappone avvenuta tra luglio e settembre 2017.

Kakegurui narra delle vicende che avvengono nel prestigioso Istituto Hyakkao, una scuola frequentata principalmente dai rampolli della classe politica e finanziaria. Gli studenti, tuttavia, covano un oscuro segreto: una volta terminate le lezioni, sono soliti dilettarsi col gioco d'azzardo. Protagonisti della vicenda sono Ryota Suzui e la bella Yumeko Jabami, una giocatrice compulsiva di rara abilità che normalmente potrebbe apparire alquanto pacata e innocente, ma che in realtà nasconde un'ossessione sfrenata e disinibita per il gioco.

Il manga è attualmente in fase di serializzazione in terra nipponica e il prossimo 27 gennaio uscirà l'ottavo volume sul mercato giapponese. In Italia, invece, siamo giunti alla pubblicazione di due volumi editi J-POP Manga, dei quali il primo è stato da noi analizzato in una recensione.

Dopo aver letto il manga, dunque, non vediamo l'ora di gettarci a capofitto nel binge-watching dell'anime di Kakegurui. E voi?