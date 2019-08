Orange: il fumetto di Ichigo Takano si concluderà con il settimo Volume

Il 12 novembre 2015 venne pubblicato il quinto e ultimo Volume di Orange, il manga shojo ideato dall'artista giapponese Ichigo Takano. Due anni dopo, nel 2017, Takano annunciò l'uscita di un sesto Volume, che avrebbe dovuto chiudere tutte le questioni lasciate in sospeso nelle precedenti raccolte. Oggi però, la storia sembra ripetersi ancora.

Secondo quanto rivelato dalla scrittrice sul suo profilo social, una settima raccolta di Orange verrà pubblicata nei prossimi mesi. Sul suo profilo Twitter, l'artista ha scritto: "Orange è un lavoro molto importante, l'ho creato pensando di aiutare qualcuno e volevo farlo arrivare ad un pubblico il più ampio possibile. La vera conclusione della storia sarà nel Volume 7. Molte persone pensano che il Volume 5 contenga il finale e non conoscono nemmeno l'esistenza del Volume 6. Ma gli ultimi due sono tanto importanti quanto i primi".



Nonostante la maggior parte dei fan abbia reagito positivamente all'annuncio della scrittrice, non sono mancate le polemiche. Una parte di pubblico infatti, sembrerebbe sostenere che il Volume non sia altro che un tentativo disperato di sfruttare l'attuale periodo di successo dell'industria manga.



Orange fece il suo debutto nelle edicole nel lontano 2012, dove riscosse subito una discreta popolarità sia dentro che fuori dal Giappone. Il successo del fumetto ispirò anche una serie animata di 13 episodi, trasmessa nel 2016 e disponibile alla visione su Crunchyroll.

Protagonista di Orange è la liceale di Nagano Naho Takamiya che un giorno riceve una lettera dalla se stessa del futuro. La "mirai Naho" le rivela in anticipo gli eventi di quella giornata, fra i quali il più significativo è il trasferimento nella sua classe di Kakeru Naruse, un nuovo studente proveniente da Tokyo.

E voi cosa ne pensate? State ancora seguendo la serie? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui invece voleste qualche informazione in più sull'anime, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato agli shojo.