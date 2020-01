Orange Road dal 14 gennaio su Italia 2 senza censure, arrivano anche due inediti di Lupin

Il palinsesto online di Italia 2 ha rivelato che a partire dal prossimo 14 gennaio tutti gli appassionati dei grandi classici potranno recuperare la versione incensurata dell'anime Capricciosa Orange Road, anche conosciuto in Italia con il titolo È quasi magia Johnny. Tra le altre novità, è stato anche confermato l'arrivo di due inediti di Lupin.

I primi 5 episodi di Capricciosa Orange Road andranno in onda martedì 14 gennaio 2020 dalle ore 21:25 alle 23:30. Nel caso in cui foste impegnati, è stata confermata una replica per il giorno successivo, mercoledì 15 gennaio, dalla 22:30 fino a tarda nottata. La versione trasmessa su Italia 2 sarà quella originale, riproposta anche qualche anno fa da Yamato Video, non aspettatevi dunque nessuna sorta di censura o riadattamento.

Tra le altre novità figurano due inediti di Lupin, intitolati Lupin III: La lapide di Jigen Daisuke e Lupin contro tutti. Entrambi andranno in onda mercoledì 15 gennaio, rispettivamente alle 21:25 e alle 22:30, e saranno disponibili in replica il giorno successivo dalle 23:30.

E voi cosa ne pensate? Recuperete questi interessanti anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla nostra recensione di Orange Road.