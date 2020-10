Orange Road: l'autore Izumi Matusmoto è scomparso in seguito a una lunga malattia

Malato da diverso tempo, il mangaka Izumi Matusumoto è tristemente scomparsa nei giorni scorsi. Noto principalmente per Orange Road, in Italia conosciuto con il titolo È quasi magia Johnny, l'autore si è spento all'età di sessantuno anni per via di una stenosi spinale.

A darne triste annuncio, tramite la diffusione di un comunicato ufficiale, ci ha pensato Wave Studio. "Izumi Matsumoto è morto dopo la mezzanotte del 6 di ottobre dopo essere stato in ospedale per un po' di tempo. Vorremmo esprimere la nostra sincera gratitudine a coloro che sono stati vicini a noi sia pubblicamente che privatamente e anche a coloro che hanno amato il suo lavoro".

"Negli ultimi anni, Izumi Matsumoto ha sofferto di infinite complicazioni dovute all'ipovolemia del liquido cerebrospinale, ma ha continuato a combattere la malattia con il desiderio di tornare a lavorare. Dopo un intervento al cuore subito diversi anni fa, sembra che il suo corpo non abbia recuperato. Secondo i medici, è morto serenamente nel sonno".

"Si prega di notare che il funerale è già stato celebrato solo dai parenti più stretti, quindi stiamo rifiutando offerte personali e doni. Vorremmo che ricordaste Izumi Matsumoto semplicemente godendovi il suo manga".

Lavoro più apprezzato di Matsumoto è Orange Road, shonen pubblicato su Weekly Shonen Jump dal 1984 al 1987. Da quest'opera è stata tratta una serie animata, trasmessa in Italia con il titolo È quasi magia Johnny. Anche in seguito alla sua scomparsa, i suoi successi senza tempo non verranno mai dimenticati.