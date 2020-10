Orange Road - È quasi magia Johnny torna su Italia 1, ecco quando vederlo

Lo storico adattamento animato del manga Orange Road da noi in Italia intitolato È quasi magia Johnny sta per tornare nella programmazione televisiva del canale Mediaset. Ecco tutti i dettagli.

L'anime verrà trasmesso su Italia 1 a partire dalla mattina del 14 Novembre 2020. Verranno mandati in onda 2 episodi, il primo dalle ore 8:46 ed il secondo dalle ore 9:08 e pare che verrà riprodotto regolarmente ogni sabato nei suddetti orari.

Orange Road racconta la storia di Kyosuke Kasuga, chiamato Johnny nella versione Mediaset, ragazzo in possesso di poteri soprannaturali che incontra una ragazza di nome Madoka Ayukawa, Sabrina in Italia, della quale si innamora. La storia, però si complica quando veniamo a conoscenza di Hikaru (Tinetta nella versione nostrana), migliore amica della ragazza, innamorata del protagonista dando così origine ad un triangolo amoroso.

Il manga, dal nome originale Kimagure Orange Road ovvero Capricciosa Orange Road, è stato scritto da Izumi Matsumoto nel 1984 per le pagine di Shonen Jump ed il principale adattamento animato risale al 1987 ad opera dello Studio Pierrot. Quest'ultima trasposizione giunse a da noi in Italia nel 1989 in una versione pesantemente censurata da Mediaset col titolo È quasi magia Johnny. Un'altra versione più fedele all'opera originale e priva di censure di Orange Road è stata trasmessa sempre da Mediaset sul canale Italia 2 all'inizio del 2020.

L'autore dell'opera originale è purtroppo deceduto recentemente, cosa che ha spinto molti fan ad omaggiare Orange Road.

