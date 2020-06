Orange: lo studio di animazione di Beastars è al lavoro sul remake CGI di un celebre anime

Orange, lo studio di animazione giapponese famoso per aver curato opere del calibro di Black Bullet, Active Raid e il più recente Beastars, ha finalmente svelato i piani per il nuovo anno durante un'intervista ai microfoni di Anime Limited. In particolare a parlare è stato Eiji Inamoto, CEO e fondatore dello studio.

Inamoto ha iniziato parlando dell'uso dell'animazione in CG: "Capisco come si sente il pubblico quando si parla di CG, ma fortunatamente negli ultimi anni sono stati fatti grossi passi in avanti. Con Beastars è stato difficile però, soprattutto perché non sapevamo come avrebbe reagito il pubblico occidentale. Sono molto soddisfatto del risultato, e devo davvero ringraziare i fan per il supporto".

Successivamente è intervenuto il produttore Kiyotaka Waki, parlando della distribuzione di Beastars: "Ovviamente, un fattore di vitale importanza è stato l'arrivo dell'anime su Netflix. Penso che la serie sia riuscita ad arrivare un po' a tutti, sia agli appassionati di anime che a quelli dei live action. In futuro abbiamo in programma grandi cose".

Prima di chiudere Inamoto ha parlato dei piani per il 2021, svelando che oltre alla seconda stagione di Beastars è in programma il "remake in CG di un anime che potreste conoscere molto bene". Nuove informazioni saranno presumibilmente rilasciate nei mesi a seguire.

