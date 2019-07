Orbital Era: annunciato il nuovo film animato di Katsuhiro Otomo, autore di Akira

Durante la convention americana dell'Anime Expo , il filmmaker ha annunciato il suo terzo progetto: Orbital Era . Secondo quanto rivelato, Otomo avrà un ruolo di primo piano nel film, occupandosi non solo della regia ma anche della sceneggiatura e del concept originale, così come del design. La trama è ambientata in un futuro prossimo, su una colonia spaziale in via di costruzione.

Otomo’s new film is called Orbital Era. It’s his 3rd feature film. It’s a “coming of age story” set in a space station. The opening scene was a skateboard floating in space to reveal a huge space station. #ax2019 pic.twitter.com/l4OagrGvtP — Deb Aoki (@debaoki) 5 luglio 2019

Otomo showed a sketch of the space station where Orbital Era will be set. #ax2019 pic.twitter.com/2h7HnCtK0l — Deb Aoki (@debaoki) 5 luglio 2019

Here’s a peek at the main character of Orbital Era, the new film coming from Sunrise & Katsuhiro Otomo #ax2019 pic.twitter.com/dH9lNmcNrY — Deb Aoki (@debaoki) 5 luglio 2019