Orbital Era: il nuovo film dal papà di Akira sarà in computer grafica?

Il papà di Akira sta per tornare con un nuovo film, Orbital Era, destinato a smuovere l'industria dell'animazione. Il geniale regista Katsuhiro Otomo, una delle menti più apprezzate nel settore, sta lavorando senza un attimo di tregua al suo prossimo film, seppur la data di uscita sia ancora legata al mistero.

La complicata sinossi di Orbital Era, che potete recuperare nella notizia dedicata, è solo un brevissimo assaggio dei temi che Otomo ha intenzione di toccare con mano nella sua nuova pellicola. Film che, con tutta probabilità, aprirà nuove frontiere di discussione nel panorama dell'animazione nipponica.

Ad ogni modo, la produzione ha recentemente pubblicato un annuncio di lavoro da parte di Studio Yamatoworks, azienda fondata dal regista di Tokyo Ghoul, con l'annessa ricerca di addetti alla computer grafica per Orbital Era che possano iniziare a lavorare già dal mese di marzo. La ricerca in questione, in particolare, si rivolge ai numerosi campi della computer grafica: modellazione, set-up, animazione, composizione e altre applicazioni.

Ad ogni modo, l'annuncio ha fatto speculare i fan circa la possibilità che la pellicola sia girata interamente in computer grafica. A tal proposito, è doveroso ricordare come lo studio in carica del progetto sia in realtà Sunrise, e dunque la ricerca di addetti alla CG potrebbe essere dedicata solo alle ultime parti della produzione, sintomo che i lavori sono a buon punto. Non ci resta, dunque, che attendere eventuali novità in merito all'argomento che, sicuramente, non tarderanno ancora molto ad arrivare.

