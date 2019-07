Orbital Era, rivelata la sinossi del prossimo film di Katushiro Otomo

La notizia breaking di ieri che ha rivelato il titolo del prossimo lavoro di Katsuhiro Otomo, firmato Orbital Era, ha scatenato gli appassionati di animazione da tutto il mondo che non vedevano l'ora di rivere nuovamente il geniale papà di Akira.

Non è stato ancora rivelato molto da Sunirse circa questo misterioso progetto, rilasciando col contagocce ogni possibile indiscrezione. In ogni caso, l'azienda ha comunque diffuso una sinossi ufficiale del lungometraggio, stuzzicando la fantasia e le speculazioni della community:

"La trama si colloca in un prossimo futuro dove una colonia spaziale è in costruzione. Questa storia di azione e avventura accompagnerà le vicende di alcuni giovani ragazzi mentre tentano di sopravvivere in questo ambiente e in questa società peculiare, schiacciati dal gioco del destino. La realtà trovata nel futuro dell'umanità passerà attraverso la loro prospettiva.

Una sinossi decisamente criptica, non c'è che dire, ma ciò che è certo, tuttavia, è che Otomo si sta occupando della gran parte dei lavori, a partire dall'idea fino alla sceneggiatura, così come la stessa direzione del film. Siamo dinnanzi a un ambizioso titolo, un film che con tutta probabilità tarderemo a dimenticare, nonché un possibile capolavoro dell'animazione nipponica. Staremo a vedere, dunque, cosa ci rivelerà questo prezioso lungometraggio di Katushiro Otomo.

Ne approfittiamo, inoltre, per ricordarvi che è stata annunciata la nuova serie animata di Akira, a cui vi rimandiamo all'articolo dedicato per tutti i dettagli.