In che ordine guardare i film di Evangelion? Guida definitiva per l'anime

Neon Genesis Evangelion è uno degli anime più famosi e amati di sempre. L’opera, nel corso degli anni, è arrivata in tutto il mondo, diventando un vero prodotto di culto per gli appassionati e guadagnandosi un posto d’onore della storia dell’animazione giapponese. Per questo motivo, dopo la serie anime del 1995 sono stati prodotti anche vari film.

Ma qual è l’ordine da seguire per usufruire di questi prodotti? Facciamo chiarezza insieme.

Innanzitutto, l’opera da cui partire una volta finita la visione della serie anime è il film “Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth”, che ne rappresenta sostanzialmente un riassunto. Subito dopo, è il turno del famosissimo “Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion”, film che costituisce il vero finale della serie anime. I due prodotti, tra l’altro, sono stati anche uniti nel 1998 in un'unica opera, leggermente rimaneggiata, dal titolo “Neon Genesis Evangelion: The Feature Film”.

Il prossimo passo ci porta dritti al 2007, anno in cui l’autore Hideaki Anno e Studio Khara hanno dato inizio alla tetralogia “Rebuild of Evangelion”, che funge da remake e seguito dell’opera originale. In Italia i diritti dell’ultima trasposizione di Evangelion stanno per passare ad Amazon Prime Video, che quindi a breve potrete utilizzare per recuperare il primo film della serie, ossia “Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone”. Quest’ultimo ripercorre le vicende narrate nei primi sei episodi della serie animata del 1995.

Subito dopo, è il turno del secondo film, ossia “Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance”, che invece si discosta dalla trama principale della serie. Il terzo tassello è “Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo”, ambientato quindici anni dopo il capitolo precedente. Infine, l’ultimo prodotto da visionare è “Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon A Time”: si tratta senza dubbio del film accolto meglio dalla critica e dal pubblico di tutto l’universo narrativo di Evangelion, ed ha anche il merito di essere il prodotto che pone la parola fine, almeno per ora, ad una vera leggenda dell’animazione giapponese.