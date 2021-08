Quante ore dura Naruto: Shippuden? I giorni necessari per guardare l'anime

Abbiamo visto quante ore servono per guardare Naruto, la prima storica serie animata del ninja biondo ormai completa da tempo. Ma come ben sappiamo, il primo anime è soltanto una piccola parte dell'opera di Masashi Kishimoto. Dopo il timeskip parte infatti Naruto: Shippuden, che adatta dai volumi 28 in poi del manga.

Con i suoi 500 episodi, Naruto: Shippuden è molto più lungo della prima serie. Ci vuole quindi molto più tempo per guardare tutte le puntate. Ma esattamente quante ore ci vogliono per vedere tutto Naruto: Shippuden? Facciamo un paio di conti.

Anche qui, come per il primo anime, ogni episodio ha una durata nominale di 23 minuti. Va da sé quindi che, moltiplicato questo numero per 500, si ottiene 11500 minuti, corrispondenti a 191,6 ore o quasi 8 giorni. Un'immersione di poco più di una settimana non-stop su Naruto: Shippuden vi permetterà quindi di vedere tutti gli episodi dell'anime.

Tutti, ma proprio tutti. E se invece si volessero evitare i tanti filler di Naruto: Shippuden? Il numero naturalmente calerebbe drasticamente. Gli episodi non filler sono 295, pertanto ripetiamo le moltiplicazioni di prima e otteniamo 113 ore o 4,7 giorni. Non pochi, e di certo non fattibili tutti di fila. Va però detto che l'anime prosegue oltre la storia del manga, integrando anche i contenuti da light novel e capitoli speciali che se evitati potrebbero far scendere ancora un po' il conteggio finale, ma a costo di perdere comunque porzioni di lore e trama canoniche e interessanti.