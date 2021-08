Quante ore dura Naruto? Il tempo che ci vuole per guardare il primo anime del ninja

La storia di Naruto è lunga e prodotta nel corso di diversi anni, oltre un decennio. Sia la produzione manga di Masashi Kishimoto su Weekly Shonen Jump che quella di Studio Pierrot per i due anime hanno richiesto molto tempo per giungere a compimento. Non a caso, Naruto è uno degli anime più longevi degli ultimi anni.

La prima fase dell'anime, quella denominata semplicemente "Naruto", come il manga, ha percorso la storia dall'inizio dell'addestramento ninja e la saga di Zabuza fino al primo timeskip, anche se non sono mancati tantissimi filler nel corso del tempo. E se la si volesse guardare tutta? Quante ore ci vogliono per guardare la prima serie di Naruto?

Ogni episodio ha una durata nominale di 23 minuti, mentre la serie in totale è composta da 220 episodi, comprendendo anche i tantissimi filler. Da qui il conto è semplice, ottenendo 5060 minuti che possono essere tradotti in 84,3 ore, e a loro volta possono essere espressi in poco più di 3,5 giorni. È necessario quindi metà settimana per godersi tutto Naruto, con una visione rigorosamente non-stop.

E invece quanto tempo ci vuole per guardare Naruto senza filler? Il conteggio è simile, ma stavolta gli episodi scendono da 220 a 132. Il conteggio scenderebbe a 3036 minuti, che corrispondono a 50 ore, quindi poco più di due giorni. Non è infattibile il binge watching ma probabilmente non sarebbe sano provarlo.

Gli episodi di Naruto sono disponibili su Crunchyroll, che sta caricando stagione dopo stagione i vari episodi.