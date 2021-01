Oregairu: OVA e nuovo progetto in arrivo, possibile sequel all'orizzonte!

Poche ore fa, durante l'evento live OreGairu Fes-FINAL- organizzato da Shogakukan, è stato confermato che l'anime tratto dall'opera di Wataru Watari riceverà un OVA nel corso del 2021, ambientato subito dopo gli eventi di Oregairu 3. Come se non bastasse, durante l'evento è anche stato presentato un nuovo progetto, intitolato Oregairu: Ketsu.

L'OVA debutterà subito dopo il lancio del nuovo videogame di Oregairu, in arrivo in Giappone nel corso del 2021, ed è stato realizzato per promuovere il gioco. Il team di sviluppo ha confermato che l'episodio extra sarà ambientato subito dopo gli eventi della terza stagione, e potrebbe essere un adattamento diretto del capitolo speciale incluso nell'edizione home video dello scorso settembre.

Per quanto riguarda il nuovo progetto, è stato semplicemente rivelato che si intitolerà Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru. Ketsu, o se preferite Oregairu: Ketsu (traducibile come "Oregairu: la conclusione") , e che uscirà nel prossimo futuro. Per il momento non è stato confermato se si tratterà di un romanzo o di un anime, né se sarà un sequel diretto o meno. Alcune voci di corridoio, comunque, parlano di due possibili ruote alternative per il finale di stagione.

Nella Stagione 3 di Oregairu, Hachiman ha dovuto scegliere tra Yukino, Yui e Iroha, e naturalmente la scelta finale - di cui non parleremo per evitare spoiler - ha spezzato il cuore delle altre due ragazze. Wataru Watari potrebbe aver optato per delle route alternative in stile We Never Learn, ma per il momento non c'è nulla di ufficiale. Maggiori dettagli verranno rivelati nei mesi a seguire.