Oregairu: la stagione finale arriva su Crunchyroll, ma niente trasmissione in Italia

Oggi, 9 luglio 2020, è il giorno di debutto di Oregairu 3, l'ultima stagione dell'anime di Studio Feel tratto dall'opera cartacea di Wataru Watari. Ma dove vedere la serie legalmente? Nelle ultime settimane si è parlato spesso di Crunchyroll e Amazon Prime Video, ed oggi siamo finalmente in grado di darvi una risposta definitiva.

La terza stagione di Oregairu non sarà, per lo meno fino alla sua conclusione, visibile legalmente in Italia. VVVVID, Yamato Video e molti altri hanno già svelato il proprio palinsesto per la stagione estiva, mentre Crunchyroll ha dichiarato nel corso della giornata di ieri che la serie sarebbe stata disponibile nel Nord America, in Australia ed in alcuni paesi del Nord Europa, Italia esclusa. Anche Amazon Prime Video non distribuirà gli episodi in simulcast.

I fan dovranno quindi attendere un altro po', e sperare che Netflix o un'altra piattaforma decida di acquistare le licenze. Vi ricordiamo che in Italia, al momento, sono inedite anche le prime due stagioni.

Per chi non lo sapesse, ricordiamo anche che gli ultimi 12 episodi di Oregairu copriranno gli eventi raccontati da Watari negli ultimi tre Volumi della sua light novel. Nel complesso infatti, le prime due stagioni dell'anime hanno adattato sinora i primi 11 dei 14 Volumi disponibili. La ragione per cui la produzione della terza stagione si è rivelata così longeva è proprio legata alla mancanza di materiale, visto che l'opera si è definitivamente conclusa solo lo scorso 19 novembre.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di scoprire come si concluderà la storia? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non lo sapeste comunque, vi ricordiamo che da ieri è tornato in onda Re: Zero, un altro degli anime più attesi del 2020.