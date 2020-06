Oregairu: la stagione finale debutta il 9 luglio, online trailer di lancio e key visual

Il sito web ufficiale dedicato alla serie di romanzi My Youth Romantic Comedy Is Wrong, As I Expected (anche conosciuta come Oregairu) ha finalmente confermato la data di uscita della terza, attesissima stagione dell'anime. Il debutto, inizialmente previsto per lo scorso 9 aprile e rinviato a causa del Covid, è ora fissato per il 9 luglio 2020.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al trailer di lancio, in cui vengono mostrati il protagonista Hachiman, la presidente del club di volontariato Yukino Yukinoshita, l'allegra compagna di classe Yui Yuigahama e la presidente del consiglio studentesco Iroha Isshiki. In calce è invece disponibile la seconda ed ultima key visual, in cui vengono mostrati tutti gli amici e i membri del club.

Il primo episodio di Oregairu 3 verrà trasmesso il 9 luglio dalle emittenti giapponesi MBS e TBS, oltre che da Amazon Prime Video. Non è ancora chiaro se il servizio on demand di Amazon distribuirà la serie in simulcast in occidente o se - come nel caso di altre serie anime - renderà disponibili gli episodi una volta conclusasi la stagione.

E voi cosa ne pensate? Curiosi di seguire l'ultimo atto delle avventure di Hachiman? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che nel mese di luglio dovrebbe uscire anche la seconda stagione di Re: Zero, altro anime inizialmente atteso per aprile 2020.