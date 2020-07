Oregairu: la stagione finale includerà scene fan service? La risposta dell'autore

La terza ed ultima stagione di Oregairu ha fatto il suo debutto su Crunchyroll, ed i fan dell'opera non potrebbero essere più felici. In occasione del ritorno della serie televisiva, l'autore Wataru Watari è stato intervistato ai microfoni di Megami Magazine, rivelando qualche retroscena su questi ultimi episodi.

Una delle domande più curiose è stata senza dubbio: "Questa stagione ha l'arduo compito di concludere al meglio la storia di Hachiman e compagni, quindi ci aspettiamo diversi episodi carichi di emozioni. Ci sarà qualche scena fanservice, come ad esempio un episodio in spiaggia, per respirare un po'?".

Watari ha sorriso al giornalista, rispondendo: "Chiunque abbia letto la serie di light novel lo sa bene, questa non è un'opera che presenta quel tipo di fanservice. Nel caso in cui si possa etichettare come "fanservice" qualche scena che i fan aspettano da molto tempo però, allora sì, vedrete qualcosa del genere. Vi faccio un esempio, in una puntata vedrete Hachiman e Tamanawa nel mezzo di una battaglia rap. Secondo me quello può essere visto come un modo per spezzare la tensione, ma non credo conti per voi!".

Nell'episodio 8 della prima stagione, in realtà, Studio Feel inserì una breve scena fanservice con protagonista Komachi, sorella minore di Hachiman. A quanto pare però quest'ultima stagione avrà un tono più serio e si perderà meno in chiacchiere.

E voi cosa ne pensate? Avreste voluto vedere qualcosa del genere? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui la risposta fosse si, vi ricordiamo che potete consolarvi con Rent-A-Girlfriend e Uzaki-chan, altri due anime estivi attualmente in onda.