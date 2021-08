Oregairu, la storia continua: annunciata una serie spin-off dedicata a Yui Yuigahama

Shogakukan ha annunciato l'uscita di un nuovo Volume della serie Oregairu (My Youth Romantic Comedy Is Wrong, As I Expected) di Wataru Watari, in uscita il 17 settembre 2021. Il nuovo Volume farà parte del nuovo progetto di Oregairu annunciato lo scorso gennaio, e sarà curato dall'autore e dall'artista Ponkan8.

Oregairu: Connection, questo il nome della nuova serie, racconterà una nuova storia con protagonista Yui Yuigahama, e sarà ambientato subito dopo la conclusione della storia principale. La casa editrice descrive così la sinossi: "Il Natale si sta avvicinando, e i sentimenti che Yui continua a nascondere nel profondo del suo cuore si fanno sempre più forti. La ragazza sa che non tutte le sue preghiere riceveranno risposta, e che non tutti i suoi desideri saranno esauditi, ma c'è comunque qualcosa a cui non può rinunciare. Nella notte di Natale ci sono tante storie da raccontare, e questa è quella di Yui Yuigahama".

Oregairu è una serie di light novel composta da 14 volumi, adattati in tre stagioni anime da un cour l'una. Subito dopo la conclusione della serie, l'autore ha realizzato un sequel intitolato Oregairu: Shin, attualmente in corso con 6 Volumi pubblicati. La nuova serie Oregairu: Connection fungerà sia da sequel che da spin-off, ma al momento non è stato rivelato da quanti Volumi sarà composta.