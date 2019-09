Oregairu: svelata la data di uscita dell'ultimo volume!

I fan sono in attesa della terza stagione di Oregairu, titolo che arriverà nel corso del 2020. Questa però potrebbe tranquillamente essere l'ultima, dovendo adattare le storie narrate nell'omonima light novel di Wataru Watari dal volume 12 in poi e considerato che è stata annunciata la fine della serie tra pochi mesi.

Infatti, l'opera Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru., abbreviata appunto col titolo Oregairu, terminerà nel mese di novembre, più precisamente il 19 del mese. Quello sarà il giorno in cui sarà pubblicato il quattordicesimo e ultimo volume di OreGairu dove vedremo il termine della storia di Hachiman Hikigaya.

È stato Gagabunko.jp a dare la notizia, programmando il suddetto volume proprio per quella data. L'opera si concluderà quindi dopo ben otto anni, essendo iniziata il 23 marzo 2011. La notorietà per Oregairu è arrivata specialmente con la serie anime, con la prima stagione che ha debuttato nel 2013 con 13 episodi, adattando le prime sei light novel. A questa è seguita Oregairu: Zoku, seconda stagione del 2015 che ha adattato i volumi dal 7 all'11 in altri 13 episodi.

Infine, la terza stagione di Oregairu in arrivo nel 2020 dovrebbe adattare le storie dal 12° al 14° volume, portando a termine l'adattamento animato.