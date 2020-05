Oregairu: la terza stagione dell'anime torna a luglio, è ufficiale

Oregairu, l'anime tratto dall'opera di Wataru Watari anche conosciuto in occidente come My Teen Romantic Comedy SNAFU, tornerà a luglio 2020 con la terza ed ultima stagione, secondo quanto rivelato poco fa dal sito ufficiale dell'opera. Il debutto, inizialmente previsto per il 9 aprile 2020, fu rinviato per problemi legati all'emergenza Covid-19.

Il comunicato, visibile in lingua originale cliccando sopra il link reperibile in calce, non specifica il giorno d'uscita del primo episodio ma conferma definitivamente il mese estivo come periodo per il ritorno della serie. Oltre all'annuncio lo studio di animazione si è scusato con i fan per il ritardo, ringraziando anche per il sostegno ricevuto nelle ultime settimane.

Vi ricordiamo che l'ultima stagione di Oregairu sarà composta da 12 episodi, che copriranno gli eventi raccontati da Watari negli ultimi tre Volumi della serie di light novel. Nel complesso infatti, le due stagioni dell'anime hanno adattato finora i primi 11 dei 14 Volumi disponibili. La ragione per cui la produzione della terza stagione si è rivelata così longeva è proprio legata alla mancanza di materiale, visto che l'opera si è definitivamente conclusa solo lo scorso 19 novembre.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che nel mese di luglio uscirà la seconda stagione di Re: Zero, altro anime inizialmente atteso per aprile 2020.