Oregairu, il primo trailer dell'OVA fa infuriare i fan: 'Storia rovinata per fare soldi'

Il 2021 non si è aperto nel migliore dei modi per il mondo di anime e manga, con forti critiche a MAPPA per il lavoro svolto su L'Attacco dei Giganti 4, insulti ai produttori di Jobless Reincarnation e Redo of Healer e, da pochi giorni, fortissime critiche al sequel di Oregairu 3, di cui è stato recentemente mostrato il primo OVA.

Un breve ripasso per chi non sta seguendo la questione. La serie di romanzi di Oregairu si è conclusa nel novembre del 2019, e subito dopo la pubblicazione del Volume finale è stata trasmessa la terza stagione dell'anime, conclusasi a sua volta lo scorso settembre. La storia tuttavia non è realmente terminata, visto che l'autore Wataru Watari ha iniziato - nel luglio del 2020 - a pubblicare una serie di nuovi romanzi canonici appartenenti alla nuova serie Oregairu: Shin (traducibile come Oregairu: nuovo inizio).

Shin è il sequel ufficiale della serie, e al momento sono stati pubblicati 4 Volumi della light novel in Giappone. Il problema più grande, per i fan, è che la nuova serie stravolge completamente la storia, e trasforma Oregairu in una sorta di harem. I personaggi non si comportano in maniera coerente, e nei primi 4 Volumi si parla spesso di tradimenti e ci sono diverse scene di antagonismo tra i protagonisti. Per il momento preferiamo non entrare in territorio spoiler, ma è vero che la storia prende una piega decisamente inaspettata e controversa.

Lo scorso 17 gennaio, comunque, è stato annunciato che Oregairu avrebbe ricevuto un OVA tratto proprio da questa nuova serie di romanzi, e poco fa è stato pubblicato il primo trailer ufficiale che potete osservare in calce. La produzione ha deciso di trasporre 1:1 il contenuto di Oregairu: Shin, e i fan non l'hanno presa bene.

L'OVA di Oregairu al momento non ha una data di uscita ufficiale, ma possiamo aspettarci qualche informazione in più nel corso dei prossimi mesi. Vi ricordiamo anche che tutto questo non ha niente a che vedere con l'altro progetto annunciato il 17 gennaio, Oregairu: Ketsu, che potrebbe essere sia una storia alternativa che un adattamento anime completo di Shin.