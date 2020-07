Oregairu: ufficiale, la storia proseguirà in un romanzo incluso nell'edizione DVD/Blu-ray

Sono passate diverse settimane dal debutto di Oregairu 3, la stagione finale dell'anime tratto dall'opera di Wataru Watari, e i fan non vogliono davvero saperne di salutare per sempre Hachiman, Yukino e Yui. Nel caso in cui anche voi faceste parte del gruppo vi consigliamo di asciugarvi le lacrime, perché la storia è tutt'altro che finita.

Innanzitutto facciamo chiarezza. Oregairu è una serie di light novel composta da 14 volumi, adattati in tre stagioni da un cour l'una. La seconda stagione venne trasmessa nel 2015, e successivamente la produzione dovette obbligatoriamente fermarsi per mancanza di materiale. In concomitanza con la pubblicazione degli ultimi due volumi, Studio Feel si mise al lavoro sulla stagione finale.

Pochi giorni fa, l'autore Wataru Watari ha pubblicato su Twitter il messaggio visibile in calce, confermando che "l'edizione DVD-Blu-ray di Oregairu 3 includerà una bonus story ambientata subito dopo la conclusione della serie". Questa bonus story, intitolata My Teen Romantic Comedy SNAFU - Shin (New), fungerà da sequel e sarà composta da sei capitoli. Non è ancora chiaro se questi sei capitoli saranno distribuiti uno per volta nei sei volumi dell'edizione DVD/Blu-ray, o se saranno tutti inclusi nel primo volume.

Il primo cofanetto uscirà il 25 settembre 2020 in Giappone, in calce potete dare un'occhiata alla copertina, con protagonista Yukino Yukinoshita. Alcune voci parlano di un OVA incluso nell'ultimo volume, in cui potrebbe essere adattata la bonus story, ma per ora si tratta di semplici rumors.