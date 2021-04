Oregairu vende bene nonostante le critiche, raggiunta quota 10 milioni di copie stampate

Nel luglio del 2020, poco prima della fina della terza stagione di Oregairu, l'autore Wataru Watari aveva annunciato una nuova serie denominata Oregairu: Shin, sequel diretto delle avventure di Hachiman e Yukino serializzata in 6 Volumi. L'accoglienza ricevuta del Volume 1 è stata pessima, ma nonostante tutto sembra che l'opera continui a vendere molto bene.

Innanzitutto, per chi non fosse in pari con i romanzi, ricordiamo che Oregairu (anche conosciuta come My Teen Romantic Comedy SNAFU) è una serie di light novel composta da 14 volumi, adattati in tre stagioni da un cour l'una. La serie si è conclusa nel novembre del 2019, ma durante la trasmissione della Stagione 3 l'autore dichiarò che presto sarebbe arrivato un Volume sequel distribuito in bundle con l'edizione home video.

Oregairu: Shin, questo il nome scelto da Watari, si è poi rivelato un sequel completo composto da 6 Volumi, di cui uno già pubblicato. La prima parte dell'opera è stata aspramente criticata dai fan a causa di alcune scelte narrative, e presto riceverà un adattamento OVA realizzato da Studio Feel.

In attesa di scoprire se Oregairu: Shin riuscirà a raddrizzare il tiro, Wataru Watari può comunque festeggiare il traguardo delle 10 milioni di copie in circolazione, una cifra che andrà sicuramente a crescere grazie a nuovi Volumi e ai futuri adattamenti manga.

