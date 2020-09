Oresuki: il film conclusivo arriva oggi su Crunchyroll, niente trasmissione in Italia

Il film conclusivo di Oresuki, che in realtà altro non è che un OVA dalla durata di circa sessanta minuti, ha saltato l'uscita nei cinema giapponesi a causa dell'emergenza Coronavirus ed è ormai pronto al suo debutto in streaming e home video. Dove vedere l'episodio finale?

Crunchyroll ha confermato che l'OVA sarà disponibile dalle 20:00 sulla piattaforma, ma non sul territorio Italiano. Lo streaming è infatti riservato al pubblico americano, australiano e inglese, a causa di una questione di licenze. In Italia la serie non è mai stata distribuita legalmente, e di conseguenza non sarà disponibile neanche l'episodio conclusivo, almeno per il momento.

In Giappone l'OVA sarà disponibile da questa sera, e da domani inizierà la messa in vendita dell'edizione home video. Il discreto successo riscosso dalla serie potrebbe convincere qualche distributore italiano ad acquistare i diritti in un secondo momento, rimaniamo quindi in attesa di nuove informazioni.

Per quanto riguarda l'OVA, è stato confermato che questo sarà suddiviso in tre episodi da 20 minuti circa, che si aggiungeranno quindi alla lista della prima stagione, portando il totale da 12 a 15 episodi disponibili e concludendo ufficialmente la storia. Nel caso in cui voleste saperne di più, potete dare un'occhiata all'ultimo trailer di Oresuki condiviso pochi mesi fa.