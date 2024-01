Quali sono le organizzazioni di villain degli anime più spaventose? La top 5

Anche se gli anime hanno spesso lasciato il segno con personaggi principali positivi e fortissimi, come nel caso di Rufy, Naruto e Ichigo, protagonisti dei Big Three, anche i villain hanno grande fascino e seguito. Quali sono i gruppi di villain più memorabili di sempre?

5 - Brigata Fantasma

I membri della Brigata Fantasma di Hunter X Hunter sono ladri o ricercati con grosse taglie sulla loro testa. Sono incredibili utilizzatori del Nen e, quando appaiono, la tensione si alza all'ennesima potenza. Inoltre, sono guidati da Chrollo Lucifer, un leader carismatico e misterioso.

4 - Fronte di Liberazione del Paranormale

My Hero Academia ha sempre prestato grande attenzione alla caratterizzazione dei villain. Quando la Lega dei Cattivi si è unita all'Armata di Liberazione dei Superpoteri, il risultato è stato la gigantesca e potentissima organizzazione dal nome programmatico: "Fronte di Liberazione del Paranormale". Capeggiato da Shigaraki Tomura, questo gruppo è stato fondamentale per la narrativa di My Hero Academia, incupendolo nei toni e intrattenendo in modo efficace con i suoi inquietanti membri.

3 - Espada

Bleach sta continuando, nel 2024, a deliziare i fan con nemici carismatici e fortissimi come gli "Sternritter", attesi, ancora una volta nella parte 3 di Bleach: Thousand-Year Blood War. Prima di loro, però, c'è stata una minaccia forse più impattante e iconica nell'opera di Tite Kubo: gli Espada. Gli Arrancar guidati dal traditore della Soul Society, Aizen Sosuke, hanno regalato scontri epocali come quello tra Ichigo ed Ulquiorra, fomentando gli animi degli appassionati.

2 - Akatsuki

L'organizzazione criminale per antonomasia. L'Akatsuki è un insieme di ninja terrificanti che si sono macchiati di diversi crimini e che hanno accompagnato la storia di Naruto quasi fino alla fine, con membri esteticamente riconoscibili e dalle abilità e backstories varie e significative.

1 - Homunculi

Anche se Full Metal Alchemist è stato recentemente superato per gradimento su MyAnimeList da altre produzioni, è comunque, nella sua versione "Brotherhood", una delle opere animate migliori di sempre. Questo è dovuto, oltre all'eccelsa narrativa, anche agli Homunculi, creature che incarnano i 7 Peccati Capitali e turbano lo spettatore con azioni subdole e poteri spaventosi. Vi è piaciuta la lista? Quali sono secondo voi i villain più temibili? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti!