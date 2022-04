Orient: cosa sappiamo sulla seconda stagione dell'anime?

Dopo la recente interruzione causata dal terremoto in Giappone, l'anime di Orient giunge al termine della sua prima stagione. Poco dopo il finale, è stata ufficialmente annunciata la Stagione 2 della serie, la cui uscita è prevista nella stagione estiva del 2022. Cosa sappiamo a riguardo?

Della seconda stagione anime di Orient conosciamo data di uscita e titolo. In seguito alla trasmissione degli ultimi due episodi della Stagione1, pubblicati uno di seguito all’altro a causa del violento terremoto di magnitudo 7.3 che ha colpito il Giappone, l’anime è stato immediatamente rinnovato visto il successo riscontrato. Orient Stagione 2 andrà in onda a luglio, in simulcast su Crunchyroll.

Dunque, a distanza di nemmeno tre mesi, Orient farà il suo ritorno. Ma come mai tutta questa fretta? L’annuncio immediato è stato dato proprio a causa del ciclo esteso di produzione della prima stagione. Inoltre, c’è già abbastanza materiale da adattare. Attualmente, l’anime ha coperto il Daito Mine Arc, che arriva al capitolo 42 del manga. Con l’opera di Shinobu Othaka che conta 14 volumetti pubblicati, per un totale di 121 capitoli, la seconda stagione potrebbe tranquillamente arrivare all’incirca all’ottantesimo capitolo. Il prossimo appuntamento con la serie prende il sottotitolo di The Battle of Awaji Island e adatterà per intero la saga Awaji Island Recapture Operation Arc, che prende il via dal capitlo 43.

A occuparsi della produzione delle animazioni ci sarà ancora lo studio A.C.G.T., responsabile dell’ottima prima parte. Per celebrare il rinnovo dell’adattamento, Othaka ha pubblicato un artwork originale che mostra i due protagonisti festosi. E voi, avete seguito la prima stagione di Orient su Crunchyroll?