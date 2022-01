Orient fa il suo debutto su Crunchyroll: il commento degli autori

Il 2022 di Crunchyroll parte con il botto con il debutto del primo episodio di Orient, una delle serie anime più attese dell’anno. Per festeggiare questa esplosiva new entry nella già vastissima offerta del palinsesto, l’autore Shinobu Ohtaka ha condiviso un magnifico sketch.

Il palinsesto invernale 2022 di Crunchyroll accoglie un titolo che tutta la community aspettava con la bava alla bocca. Parliamo di Orient, adattamento animato del manga di Shinobu Ohtaka, autore di Magi. La prima puntata, che introduce gli spettatori agli eventi e che si intitola Musashi e Kojiro, è attualmente disponibile allo streaming solamente agli utenti abbonati premium.

Tratto dal manga serializzato su Bessastsu Shonen di Kodansha, Orient racconta la storia di Musashi, un ragazzo dell’età di quindici anni che vive nel Giappone del periodo Sengoku. In questo universo, però, il Paese è governato da demoni, e Musashi prova a combatterli sfruttando il suo potere speciale.

Presso lo studio A.C.G.T., alla regia della serie anime vi è Tetsuya Yanagizawa. A curare la composizione vi è Mariko Kunisawa, mentre Takahiro Kishida è accreditato come character designer. La sigla di apertura è composta da Da-iCE, mentre il tema di chiusura è un brano di Wataru Hatano. Nel cast di doppiatori originale troviamo Yuma Uchida, Soma Saito e Rie Takahashi nei panni rispettivamente di Musashi, Kojiro Kanemaki e Tsugumi Hattori.

Il debutto dell’anime, la cui prima stagione vanta un totale di 12 episodi, è stato celebrato dall’autore Ohtaka, il quale ha affermato di non vedere l’ora di scoprire come sia stata instillata nuova vita nei suoi personaggi e di vedere come si muovono in versione animata. Anche il regista Yanagizawa ha commentato il rilascio della serie, rivelando che Orient è uno shonen da cui trarre insegnamento. Infine, sono arrivate le parole di Mariko Kunisawa, secondo cui l’opera rispecchia perfettamente la società moderna in cui viviamo.

E voi, seguirete l’anime su Crunchyroll? Vi lasciamo all'illustrazione di Nakaba Suzuki per celebrare Orient.