Orient, ecco l'illustrazione di Nakaba Suzuki per celebrare l'anime

Nel 2022 vedremo l'esordio di anime che si sono fatti attendere davvero molto. Tra Chainsaw Man e Spy x Family, troviamo anche Orient, tratto dall'omonimo manga di Shinobu Otaka. L'opera, pubblicata a partire dal 2018 su Bessatsu Shonen Magazine, conta per ora 13 volumi ancora inediti in Italia.

Il trailer dell'anime di Orient è stato rivelato lo scorso dicembre, e ha mostrato le animazioni dello studio A.C.G.T. Oltre a esse, è stata anche svelata la data d'uscita del primo episodio, fissata per il 5 gennaio 2022 sul canale giapponese TV Tokyo.

Per celebrarne la messa in onda, la pagina Twitter ufficiale dell'opera @orient_magazine sta mostrando delle illustrazioni dedicate a Orient da parte di diversi mangaka. Questa volta a disegnare la protagonista femminile Tsugumi Hattori è nientemeno che Nakaba Suzuki, autore di The Seven Deadly Sins e The Four Knights of Apocalypse. Prima di lui, avevano fatto delle illustrazioni per Orient Atsushi Okubo (Fire Force) e Hiro Mashima (Edens Zero).

Il tratto dell'autore di The Seven Deadly Sins è inconfondibile, e lascia sempre quel qualcosa di magico e medievale nelle illustrazioni. Suzuki ha svelato la sua passione per Dragon Ball recentemente, dedicando parole al miele alla storica opera di Toriyama. Un'altra dedica, quindi, per l'anime di Orient, che non vediamo l'ora di guardare il 5 gennaio.