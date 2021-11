Orient: nuova key visual ufficiale per l'anime dall'autrice di Magi

L'autrice Shinobu Ohtaka si è fatta conoscere all'interno del panorama culturale manga grazie a Magi, l'opera che sicuramente l'ha consacrata all'interno dell'industria editoriale giapponese. Attualmente l'autrice sta lavorando ad Orient, il suo nuovo progetto, che godrà a breve di un adattamento anime.

Annunciato nelle vacanze di Natale dello scorso anno, l'anime di Orient non ha fatto molto parlare di sé per via delle poche informazioni trapelate dalla produzione. Ad ogni modo, sembra proprio che questo silenzio sia destinato a finire a breve dal momento che lo Studio ACGT è finalmente tornato a parlare del progetto televisivo.

Le ultime novità erano datate al 30 settembre quando lo staff rivelò il primo trailer promozionale di Orient che vi consigliamo di recuperare per dare un'occhiata alla bontà tecnica messa in campo dallo studio di animazione. Nelle scorse ore, infatti, il team ha finalmente mostrato la nuova Key Visual ufficiale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, con i personaggi che parteciperanno a questa prima stagione. Qualora non abbiate mai sentito parlare della storia, la sinossi recita quanto segue: "Musashi è un ragazzo che vive sotto la tirannia dei demoni. Lui ed il suo migliore amico hanno però fatto una promessa: diventare i guerrieri più forti del mondo e annientarli. Purtroppo, il destino ha previsto per loro una sorte diversa ed entrambi sono diventati due minatori. Ma basterà questo a renderli felici?"

E voi, invece, che aspettative avete? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.