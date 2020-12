Orient: il nuovo manga dell'autrice di Magi riceverà un anime secondo un rumor

L'autrice Shinobu Ohtaka ci ha appassionato per anni con la storia a tinte arabesche di Magi - The Labyrinth of Magic, pubblicato su Weekly Shonen Sunday di Shogakukan per diversi anni. Questo dal 2009 fino al 2017, anno in cui Magi si è concluso. L'autrice non è rimasta con le mani in mano ed è tornata con il nuovo manga Orient.

Partito il 30 maggio 2018 su una rivista diversa, ovvero Weekly Shonen Magazine di Kodansha, Orient ha trasportato i lettori dal mondo arabo a quello giapponese. Incentrandosi sul periodo delle lotte feudali interne al paese in una timeline alternativa dove i demoni controllano l'arcipelago, vediamo la storia di Musashi, un ragazzino che vuole diventare il più grande guerriero al mondo e rovesciare il regime demoniaco. Tuttavia il ragazzo si ritroverà a fare il minatore, ma questa vita normale non gli basterà.

Dopo oltre due anni e mezzo di pubblicazione, Orient potrebbe rinascere anche come anime. La notizia arriva da Weibo, rimbalzata poi sugli account di vari insider. Il rumor sembra trovare conferma in particolare per l'arrivo di una pagina a colori per Orient sulla rivista Weekly Shonen Magazine, dove sembra ci sarà un annuncio per la storia di Shinobu Ohtaka.

Quindi potrebbe arrivare a breve il terzo titolo anime per Ohtaka, dopo Magi e il suo spin-off Le Avventure di Sinbad.